Нападник Шахтаря: Легія грає в атакувальний і домінуючий футбол

Нападник донецького Шахтаря Лука Мейрелліш вважає, що його команді буде непросто здобути перемогу над Легією у межах 2 туру Ліги конференцій.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Ми аналізували нашого майбутнього суперника, його стиль гри, переглядаючи матеріали про польську лігу. Мушу визнати, це дійсно гідна команда з гарною історією та багатими традиціями, яка грає в атакувальний і домінуючий футбол. Вірю та сподіваюся, що завтра ми покажемо нашу найкращу гру й повернемося з Польщі з перемогою.

Дасть Бог, завтра ми покажемо хорошу гру – саме цього ми прагнемо. Звісно, я трохи хвилююся, але це хороше хвилювання, адже я хочу зробити все можливе для команди та своїх партнерів – і немає значення, чи почну я від перших хвилин, чи вийду на заміну. Авжеж, сподіваюся та вірю, що ми зможемо здобути найкращий результат", – сказав Мейрелліш.