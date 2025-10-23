Нападник Шахтаря: Легія грає в атакувальний і домінуючий футбол
Нападник донецького Шахтаря Лука Мейрелліш вважає, що його команді буде непросто здобути перемогу над Легією у межах 2 туру Ліги конференцій.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Ми аналізували нашого майбутнього суперника, його стиль гри, переглядаючи матеріали про польську лігу. Мушу визнати, це дійсно гідна команда з гарною історією та багатими традиціями, яка грає в атакувальний і домінуючий футбол. Вірю та сподіваюся, що завтра ми покажемо нашу найкращу гру й повернемося з Польщі з перемогою.
Дасть Бог, завтра ми покажемо хорошу гру – саме цього ми прагнемо. Звісно, я трохи хвилююся, але це хороше хвилювання, адже я хочу зробити все можливе для команди та своїх партнерів – і немає значення, чи почну я від перших хвилин, чи вийду на заміну. Авжеж, сподіваюся та вірю, що ми зможемо здобути найкращий результат", – сказав Мейрелліш.
Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться у четвер, 23 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Зауважимо, що "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.