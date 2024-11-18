Арсенал розглядає варіант із запрошенням відомого функціонера на посаду спортивного директора

Футбольний радник ПСЖ Луїш Кампуш – одне з імен, яке розглядається Арсеналом в якості заміни спортивного директора Еду.

Про це повідомляє Sky Sports.

Кампуш, який має репутацію фахівця з пошуку молодих талантів, ще не продовжив контракт з діючими чемпіонами Франції, чим можуть скористатися "каноніри".

Контракт португальця з ПСЖ закінчується наступного літа, але сторони все ще не погодили продовження.

Після відходу Еду на початку цього місяця Арсенал розпочав пошук нового спортивного директора, на посаду якого претендує Кампуш.

Пошуки заміни Еду перебувають на ранній стадії, оскільки лондонський клуб ще не визначився з тим, якого саме спортивного директора вони шукатимуть на посаду.