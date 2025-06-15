Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Воротар суперників був кращим у матчі, – Суарес оцінив нічию проти Аль-Ахлі

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 11:35
Воротар суперників був кращим у матчі, – Суарес оцінив нічию проти Аль-Ахлі
Луїс Суарес
Instagram

Зірковий нападник Інтера Маямі Луїс Суарес прокоментував нічию в матчі проти Аль-Ахлі в межах першого туру клубного чемпіонату світу.

Слова досвідченого футболіста наводить пресслужба МЛС.

"Воротар суперників дуже багато виручав свою команду. Він, разом з Оскаром Устарі, був найкращим гравцем матчу.

Я не думаю, що нам потрібно щось покращувати у своїй грі. Просто треба забити гол у наступному матчі, щоб заспокоїтися. Ми чинимо тиск на себе, тому що хочемо показати, чому потрапили на цей турнір.

Ми хочемо змагатися, хочемо перемагати. Розуміємо, що турнір складний, знаємо, з ким доведеться зіткнутися. Це прекрасний момент для того, щоб показати, на що ми здатні як команда", – розповів Суарес.

Ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру КЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Інтера Хав'єр Маскерано.

Аль-Ахлі Інтер Маямі Клубний чемпіонат світу Луїс Суарес

Луїс Суарес

Дублі Мессі та Суареса допомогли Інтеру переграти Монреаль
Мессі та Суарес заснували свій футбольний клуб
Голи Мессі та Суареса допомогли Інтер Маямі переграти Нью-Йорк
Бій із Суаресом? Це не жарт: Евра поділився очікуваннями від дебюту в MMA
Від нього звучали расистські образи, – легендарний гравець МЮ пояснив, чому хоче битися з Суаресом

Останні новини