Воротар суперників був кращим у матчі, – Суарес оцінив нічию проти Аль-Ахлі

Зірковий нападник Інтера Маямі Луїс Суарес прокоментував нічию в матчі проти Аль-Ахлі в межах першого туру клубного чемпіонату світу.

Слова досвідченого футболіста наводить пресслужба МЛС.

"Воротар суперників дуже багато виручав свою команду. Він, разом з Оскаром Устарі, був найкращим гравцем матчу.



Я не думаю, що нам потрібно щось покращувати у своїй грі. Просто треба забити гол у наступному матчі, щоб заспокоїтися. Ми чинимо тиск на себе, тому що хочемо показати, чому потрапили на цей турнір.