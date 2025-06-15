Воротар суперників був кращим у матчі, – Суарес оцінив нічию проти Аль-Ахлі
Луїс Суарес
Зірковий нападник Інтера Маямі Луїс Суарес прокоментував нічию в матчі проти Аль-Ахлі в межах першого туру клубного чемпіонату світу.
Слова досвідченого футболіста наводить пресслужба МЛС.
"Воротар суперників дуже багато виручав свою команду. Він, разом з Оскаром Устарі, був найкращим гравцем матчу.
Я не думаю, що нам потрібно щось покращувати у своїй грі. Просто треба забити гол у наступному матчі, щоб заспокоїтися. Ми чинимо тиск на себе, тому що хочемо показати, чому потрапили на цей турнір.
Ми хочемо змагатися, хочемо перемагати. Розуміємо, що турнір складний, знаємо, з ким доведеться зіткнутися. Це прекрасний момент для того, щоб показати, на що ми здатні як команда", – розповів Суарес.
Ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру КЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Інтера Хав'єр Маскерано.