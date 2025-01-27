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Іспанія продовжила контракт зі своїм головним тренером

Олексій Погорелов — 27 січня 2025, 15:09
Іспанія продовжила контракт зі своїм головним тренером
Луїс де ла Фуенте
Королівська іспанська футбольна федерація

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте погодився продовжити контракт з Королівською іспанською футбольною федерацією (RFEF).

Про продовження співпраці було оголошено на сайті RFEF.

Нова угода Федерації з 63-річним фахівцем розрахована до кінця циклу чемпіонату Європи 2028 року.

Луїс де ла Фуенте очолив "фурію роху" у грудні 2022 року, замінивши на посаді Луїса Енріке.

Влітку 2023 року іспанець привів збірну до перемоги в Лізі націй-2022/23. У фіналі плейоф Іспанія обіграла Хорватію в серії пенальті.

А через рік, влітку 2024 року, збірна Іспанії стала тріумфатором чемпіонату Європи-2024, перемігши у фіналі збірну Англії (2:1).

Для іспанської національної команди це був вже четвертий континентальний трофей. До цього вона перемагала на турнірі в 1964, 2008 та 2012 роках.

Наприкінці грудня минулого року де ла Фуенте був визнаний тренером року за версією IFFHS.

Нагадаємо, що збірна Іспанії зіграє у плейоф Ліги націй-2024/25, де її суперником стануть Нідерланди. Матчі пройдуть 20 та 23 березня.

А ще раніше, 7 березня, іспанці в статусі чемпіона Європи зіграють у Фіналіссімі проти чинного чемпіона світу Аргентини.

Збірна Іспанії Збірна Іспанії з футболу Луїс де ла Фуенте

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