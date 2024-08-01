Зоря орендувала гравця Динамо

Луганська Зоря орендувала 17-річного гравця київського Динамо Дем'яна Третяка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, футболіст проведе наступний сезон у Зорі, термін оренди складатиме 1 рік. Юнак є вихованцем академії Дніпра. Певний період Третяк грав за загребське Динамо, потім переїхав в Київ. Зазначимо, що захисник є чинним гравцем збірної України U17.

Нагадаємо, раніше Зоря продовжила орендні угоди із гравцями Динамо, центрбеком Олександром Яциком та форвардом Ігорем Горбачем. Також клуб підписав австрійського центрального захисника Габріеля Ескінья та 24-річного словенця Жана Тронтеля.