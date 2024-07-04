Зоря підписала австрійського центрального захисника

Австрійський центральний захисник Габріель Ескінья став другим новачком Зорі у це літнє міжсезоння.

Про це луганський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

За даними порталу Transfermarkt, Габріель перейшов у Зорю з хорватського Славен Белупо на правах вільного агента. Сезон-2023/24 він провів у оренді в Зрінські Осієко. В Австрії Ескінья виступав за Калсдорф та молодіжні команди інших клубів.

Нагадаємо, раніше Зоря підсилила захиснку ланку 24-річним словенцем Жаном Тронтелем. Напередодні головний тренер луганців розповів, що клуб шукає гравців на всі позиції.