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Зоря підписала австрійського центрального захисника

Игорь Чернявский — 4 липня, 15:16
Зоря підписала австрійського центрального захисника

Австрійський центральний захисник Габріель Ескінья став другим новачком Зорі у це літнє міжсезоння.

Про це луганський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

За даними порталу Transfermarkt, Габріель перейшов у Зорю з хорватського Славен Белупо на правах вільного агента. Сезон-2023/24 він провів у оренді в Зрінські Осієко. В Австрії Ескінья виступав за Калсдорф та молодіжні команди інших клубів.

Нагадаємо, раніше Зоря підсилила захиснку ланку 24-річним словенцем Жаном Тронтелем. Напередодні головний тренер луганців розповів, що клуб шукає гравців на всі позиції.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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