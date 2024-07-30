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Зоря продовжила оренду двох гравців Динамо

Андрій Яросименко — 30 липня, 14:03
Зоря продовжила оренду двох гравців Динамо

Луганська Зоря продовжила орендні угоди із гравцями Динамо, центрбеком Олександром Яциком та форвардом Ігорем Горбачем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва футболісти виступають за луганчан з минулого сезону. Яцик зіграв за "чорно-білих" 26 матчів, в яких забив 3 голи та віддав один асист. Горбач провів 27 поєдинків, у яких відзначився п'ятьма голами, та зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше головний тренер Зорі Юрій Коваль заявив, що потрібен час, щоб сформувати команду, тому що до клубу доєднались нові лідери. Напередодні клуб підписав австрійського центрального захисника Габріеля Ескінья та 24-річного словенця Жана Тронтеля.

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