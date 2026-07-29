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Лугано розгромив Дукаджині у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 20:51
Лугано розгромив Дукаджині у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій
UEFA

У середу, 29 липня, відбулися чергові матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27.

Так, у першому протистоянні ігрового дня Лугано на виїзді розгромив представника Косово Дукаджині. Перша зустріч між командами також завершилася на користь швейцарського клубу, який здолав суперника з рахунком 1:0.

Як відомо, свій другий матч сьогодні проводить і житомирське Полісся, яке грає проти Копенгагена. "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію за цим посиланням.

Закриватиме ігровий день поєдинок Рапіда та Санта-Коломи.

Ліга конференцій-2026/27
Кваліфікація, другий раунд
Матчі-відповіді, 29 липня

Дукаджині (Косово) – Лугано (Швейцарія) 1:5 (1:3)
За підсумками двох зустрічей – 1:6

Голи: 0:1 – 6 Беренс, 0:2 – 9 Дос Сантос, 1:2 – 10 Малікі, 1:3 – 36 Беренс, 1:4 – 51 Сінані (аг), 1:5 – 58 Беренс

З результатами матчів, які відбулися 28 липня, можна ознайомитися тут.

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