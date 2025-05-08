Екстренер Шахтаря відхилив пропозицію клубу УПЛ

Хорватський фахівець Ігор Йовичевич, який наразі очолює болгарський Лудогорець, відмовився повертатися в Українську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нещодавно Йовичевич отримав пропозицію від одного з клубів УПЛ з єврокубковими амбіціями. Йшлося про можливе підписання контракту з нового сезону.

51-річний хорватський спеціаліст відповів відмовою. Він аргументував це можливістю грати у Лізі чемпіонів, перебуваючи у мирній країні.

Нагадаємо, Йовичевич був звільнений із Шахтаря влітку 2023 року. Після цього він тренував саудівський Аль-Раед. Окрім "гірників" в Україні він працював з Карпатами та СК Дніпро-1.