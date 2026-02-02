Колишній захисник Динамо та Дніпра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Австрії – ЗМІ

30-річний захисник Валерій Лучкевич, який влітку минулого року покинув Динамо, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Австрії.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, захисника може підписати австрійський Блау-Вайс Лінц, який виступає в елітному австрійському дивізіоні, займаючи останнє 12-е місце в таблиці.

Гравець приєднався до Динамо на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).

В УПЛ захисник також відомий своїми виступами за Дніпро, Олександрію, Дніпро-1 та Колос. Був у кар'єрі Лучкевича й етап кар'єри за кордоном – з 2017 по 2019 рік він грав за бельгійський Стандард.