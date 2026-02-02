Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній захисник Динамо та Дніпра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Австрії – ЗМІ

Олексій Мурзак — 2 лютого 2026, 13:50
Колишній захисник Динамо та Дніпра може продовжити кар'єру в чемпіонаті Австрії – ЗМІ
Валерій Лучкевич
ФК Динамо Київ

30-річний захисник Валерій Лучкевич, який влітку минулого року покинув Динамо, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Австрії.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, захисника може підписати австрійський Блау-Вайс Лінц, який виступає в елітному австрійському дивізіоні, займаючи останнє 12-е місце в таблиці.

Гравець приєднався до Динамо на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).

В УПЛ захисник також відомий своїми виступами за Дніпро, Олександрію, Дніпро-1 та Колос. Був у кар'єрі Лучкевича й етап кар'єри за кордоном – з 2017 по 2019 рік він грав за бельгійський Стандард.

Валерій Лучкевич

Валерій Лучкевич

Перебуваємо у перемовинах: Лучкевич – про свої плани після відходу з Динамо
Зоря може підписати захисника, який трохи пограв за Динамо – журналіст
Не зміг закріпитися: Лучкевич – про відхід із Динамо
Динамо розпрощалося із захисником: він прийшов у клуб кілька місяців тому
Радий, що це сталося, – Лучкевич прокоментував свій дебют за Динамо

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік