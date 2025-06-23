Динамо розпрощалося із захисником: він прийшов у клуб кілька місяців тому

29-річний захисник Валерій Лучкевич покинув київське Динамо у статусі вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт футболіста із "біло-синіми" добіг кінця. Він приєднався до Динамо на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).

Зауважимо, що Динамо підписувало Лучкевича в екстреному порядку, адже основний захисник команди Олександр Тимчик зазнав травми.

Нагадаємо, нещодавно Динамо дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

У сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.