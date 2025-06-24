Не зміг закріпитися: Лучкевич – про відхід із Динамо

29-річний захисник Валерій Лучкевич вдячний київському Динамо за наданий шанс проявити себе.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Хочу сказати дякую Динамо за час, протягом якого я перебував у команді. Враження залишилися лише позитивні, мені було дуже приємно. Ставлення від керівництва клубу і хлопців було дуже теплим, тому емоції у мене залишилися лише хороші і добрі. Динамо, напевне, одна з найкращих команд у всьому – інфраструктурі, ставленні, професіоналізмі тренерів, адміністрації та керівництва, також в клубі дуже високий рівень футболістів. Шкода, що не закріпився у команді та не залишився в Динамо надалі, але це життя. Від себе намагався робити максимум на кожному тренуванні", – розповів він.

Наразі гравець шукає новий клуб для продовження кар'єри.

"Зараз мій агент працює над варіантами подальшого продовження моєї кар’єри, ми їх розглядаємо, словом, перебуваємо у процесі пошуку найкращого рішення. Динамо бажаю у наступному сезоні підтвердити статус чемпіона та знову здобути золоті медалі. Звісно, буду й надалі слідкувати за командою. Усього найкращого!", – заявив Лучкевич.

Контракт футболіста із "біло-синіми" добіг кінця. Він приєднався до Динамо на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).

У сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.