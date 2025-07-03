Перебуваємо у перемовинах: Лучкевич – про свої плани після відходу з Динамо

29-річний захисник Валерій Лучкевич, який напередодні покинув Динамо, веде переговори з деякими клубами.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Наразі ми з моїм агентом перебуваємо у перемовинах з деякими клубами", – зазначив футболіст, однак не став називати назви команд.

Раніше повідомлялося, що Лучкевич може продовжити кар'єру в Зорі.

Гравець приєднався до Динамо на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).