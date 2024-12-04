Він схиблений на трофеях: Луческу прокоментував кризу в Манчестер Сіті й дав пораду Гвардіолі

Колишній тренер Шахтаря та Динамо, а нині наставник збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував кризу, яка відбувається з Манчестер Сіті і Жузепом Гвардіолою, зазначивши, що іспанський фахівець наразі не знає, як виправити цю ситуацію.

Його слова наводить GOLAZO.ro.

"Бідний Гвардіола. Бачите, що іноді може означати поразка? Коли ти звик до успіху, жахливо програвати стільки матчів поспіль. Я думаю, що самобичування Гвардіоли говорить нам про те, що він не розуміє, що відбувається. Він спустошений. А ще те, що відбувається, є ознакою того, що Гвардіола почувається безсилим, не знаючи, як виправити ситуацію.

Але я думаю, що цей період життя Манчестер Сіті більше пов'язаний із психологією. Гравці більше не мають тієї впевненості у своїх силах, у собі .Гвардіолі необхідно відновити душевну рівновагу колективу. Але тиск дуже великий, адже Гвардіола схиблений на трофеях, і тому "містянам" так складно вийти з цієї смуги невдач", – сказав Луческу.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зазнав поразки від Ліверпуля, чим продовжив свою серію без перемог до 7 матчів. Востаннє "містяни" вигравали ще 26 жовтня. З того часу вони програли шість разів і один раз зіграли внічию.

Напередодні у 5 турі Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли зіграли внічию з Феєнордом (3:3). До цього "містяни" програли 5 поспіль матчів у всіх турнірах – це трапилося вперше у кар'єрі Гвардіоли.

Попри затяжну кризу, клуб продовжив контракт з іспанцем до 2027 року. Втім, Гвардіола припустив, що якщо результати не покращаться, то найближчим часом він залишить Сіті.