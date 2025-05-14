У Шальке визначилися з долею Каріуса

Шальке не збирається продовжувати контракт із голкіпером Лорісом Каріусом.

Про це повідомляє Sport.de.

31-річний воротар приєднався до клубу взимку, підписавши контракт на 6 місяців.

Ексгравець Ліверпуля зумів стати основним, але в березні отримав травму і не грав із того часу. Загалом у Бундеслізі 2 Лоріс провів 4 поєдинки, в яких пропустив 5 голів.

Наразі портал Transfermarkt оцінює Каріуса в 800 тисяч євро.

Протягом кар'єри він також виступав за Ньюкасл, Уніон Берлін, Бешикташ, Майнц і Штутгарт. Певний час був в академії Манчестер Сіті.

Шальке за тур до фінішу посідає 13-те місце в другому за силою дивізіоні Німеччини.

Нагадаємо, легендарний ексфорвард Реала Рауль Гонсалес може стати новим головним тренером "кобальтових".