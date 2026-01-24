Українська правда
Ноттінгем Форест орендував нападника Наполі

Катерина Лисянська — 24 січня 2026, 12:52
Ноттінгем Форест орендував нападника Наполі
Лоренцо Лукка
Getty Images

Італійський форвард Наполі Лоренцо Лукка став гравцем Ноттінгем Форест, приєднавшись до англійського клубу на правах оренди з обов'язковим правом викупу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода діятиме до 30 червня 2026 року. "Лісники" заплатили за оренду 25-річного футболіста 1 мільйон євро, а влітку забов'язані викупити його контракт за 40 мільйонів євро.

Зауважимо, що Лукка перейшов у Наполі на правах оренди у липні цього року.

У поточному сезоні футболіст відіграв за неаполітанців 23 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює вартість італійця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що лондонський Челсі вивчає можливість підписання бразильського півзахисника Дугласа Луїса, який зараз перебуває на правах оренди у Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест

Ноттінгем Форест

