Наполі підписав форварда збірної Італії
Лоренцо Лукка
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Форвард Удінезе та збірної Італії Лоренцо Лукка став гравцем Наполі.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.
Умови трансферу не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Лукка перейшов у Наполі в річну оренду вартістю в 9 мільйонів євро з обов’язковим викупом за 26 мільйонів плюс бонуси. Минулого року Удінезе віддав Пізі за нападника 8 мільйонів.
Лукка став одним із відкриттів минулого сезону Серії А. Сумарно на рахунку нападника 14 голів і 2 асисти в 36 матчах на Удінезе в усіх турнірах. У жовтні минулого року 24-річний нападник дебютував за збірну Італії, за яку сумарно вже провів 5 матчів, голів не забивав.
Це вже другий трансфер Наполі за останні два дні. Вчора клуб оголосив про підписання вінгера ПСВ Ноа Ланга.