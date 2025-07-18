Наполі підписав форварда збірної Італії

Форвард Удінезе та збірної Італії Лоренцо Лукка став гравцем Наполі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Умови трансферу не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Лукка перейшов у Наполі в річну оренду вартістю в 9 мільйонів євро з обов’язковим викупом за 26 мільйонів плюс бонуси. Минулого року Удінезе віддав Пізі за нападника 8 мільйонів.

Лукка став одним із відкриттів минулого сезону Серії А. Сумарно на рахунку нападника 14 голів і 2 асисти в 36 матчах на Удінезе в усіх турнірах. У жовтні минулого року 24-річний нападник дебютував за збірну Італії, за яку сумарно вже провів 5 матчів, голів не забивав.

Це вже другий трансфер Наполі за останні два дні. Вчора клуб оголосив про підписання вінгера ПСВ Ноа Ланга.