Лор'ян достроково повернувся до Ліги 1

Лор'ян достроково оформив повернення до Ліги 1, перемігши Кан в матчі 32 туру другого французького дивізіону.

Це стало можливим завдяки поразці Меца від По в паралельній зустрічі. Таким чином, "мерлузи" не опустяться нижче другого місця за два тури до завершення кампанії.

LE MOUSTOIR ! ON EST EN LIGUE 1 ! ON EST EN LIGUE 1 ! ON EST EN LIGUE 1 ! 🧡😍💪🐟 pic.twitter.com/j53DgaxBbn — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 26, 2025

Нагадаємо, що в минулому сезоні Лор'ян посів передостаннє, 17 місце в Лізі 1, залишивши елітний дивізіон.

Долю другої прямої путівки до еліти французького футболу ще не визначено. ФК Париж посідає 2 місце з 65 заліковими балами у своєму активі, а Мец має 61 очко за два тури до завершення чемпіонату.

Раніше стали відомі два клуби, які повернулись в АПЛ за підсумками сезону Чемпіоншипу.