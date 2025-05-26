Скала 1911 розгромила Локомотив у матчі за право зіграти з Черніговом за третє місце Другої Ліги

Сьогодні, 26 травня, у Борисполі на стадіоні "Колос" відбувся матч плейоф за право зіграти в плейоф Другої ліги України.

Після скандальних подій у третьому за силою українському дивізіоні, ПФЛ організувала поєдинок між Скалою 1911 та Локомотивом. Переможець цієї пари зіграє з Черніговом у матчі за третє місце.

За підсумком регулярного сезону команди посіли третє місце своїх груп, при цьому стрийський колектив набрав на три очки більш. Тож це налаштовувало на реальну боротьбу двох рівних суперників.

Але, на жаль, як такої боротьби не вийшло – гра пройшла за повного домінування однієї зі сторін. За великим рахунком доля зустрічі була вирішена ще в першому таймі, коли підопічні Романа Гнатіва тричі розписалися у воротах киян.

На старті другої половини гри Іван Романчук скоротив відставання Локомотива, але Ярослав Кравченко повернув перевагу Скали у три м'ячі, яка протрималася до фінального свистка.

Друга ліга України – плейоф

Матч за право зіграти у матчі за третє місце, 26 травня

Локомотив – Скала 1911 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 7 Сагайдак, 0:2 – 12 Лісовик, 0:3 – 26 Гора, 1:3 – 51 Романчук, 1:4 – 76 Кравченко.

За рахунок цієї перемоги Скала 1911 посяде місце Руха-2 в статусі суперника Чернігова у матчі за третє місце Другої ліги України.

Переможець цієї дуелі потім братиме участь у протистоянні з командою Першої ліги за право виступати наступного сезону в другому за силою українському дивізіоні.