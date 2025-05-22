Плейоф за плейоф: Скала 1911 зіграє з Локомотивом за право зустрітися з Черніговом

Конфлікт через рішення ПФЛ не замінювати Рух-2 в матчі плейоф за третє місце Другої ліги вирішився майже на користь Скали 1911.

Про це стрийський клуб повідомив у Facebook.

Після того, як Рух-2 повідомив про зняття зі змагань та припинення існування, Скала 1911 сподівалася замінити львів'ян у матчі з Черніговом за третє місце Другої Ліги. Проте Центральна рада ПФЛ вирішила просто присудити Руху-2 технічну поразку.

Це викликало обурення у низки клубів, які навіть звернулися до Виконкому УАФ з проханням вплинути на ситуацію. І вони свого домоглися.

Згідно з джерелом, Скала 1911 не посяде місце Руха-2. Але в неї буде шанс це зробити. ПФЛ вирішила провести матч плейоф за право зіграти в матчі плейоф.

У понеділок, 26 травня, о 13:00 відбудеться зустріч двох команд, які посіли треті місця в групах Другої ліги: Скала 1911 зіграє з київським Локомотивом. Переможець цього протистояння замінить Рух-2 у дуелі з Черніговом за третє місце плейоф.

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