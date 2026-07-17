Двоє гравців ФК Харків перейшли на правах оренди до київського клубу

Центрбек Ілля Засовіцький та правий захисник Руслан Ткаченко перейшли на правах оренди з ФК Харків до київського Локомотива.

Про це повідомляє пресслужба "червоно-зелених".

Фінансові деталі контрактів не розголошуються. Transfermarkt зазначає, що співпраця столичного клубу з обома гравцями розрахована до 30 червня 2027 року.

Зауважимо, що 19-річний Засовіцький є вихованцем християнського криворізького клубу Пенуел, з котрого перейшов до складу харківського Металіста 1925 у 2021 році.

У сезоні-25/26 центральний захисник провів на клубному рівні 25 матчів за юнацьку команду "жовто-синіх". У цих поєдинках відзначився однією результативною передачею.

Ткаченко ж розпочинав свій футбольний шлях у Харкові, зокрема у складі Металіста 1925. У кампанії-25/26 відіграв 6 матчів за юнацьку команду "жовто-синіх" та 5 поєдинків у другій частині розіграшу за Пробій Городенка, де виступав на правах оренди.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ФК Харків збирається підписати найкращого голкіпера сезону-24/25 УПЛ Георгія Єрмакова.