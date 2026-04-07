Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра: Серхіо Рамос підтримав українського футболіста

Легенда мадридського Реала Серхіо Рамос нагадав світу про Україну, підтримавши юного футболіста київського Локомотива.

Допис про це іспанець зробив в інстаграмі.

У понеділок, 6 квітня, щорічно відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Цієї дати зірковий захисник поспілкувався із 13 річним українцем Тарасом і частину розмови опублікував на своїй 67-мільйонній сторінці.

Він розповів, що війна в Україні триває, а українські діти продовжують жити в страху. Іспанець нагадав, що нашим юним спортсменам доводиться постійно ховатись від російських обстрілів.

"Я хочу поділитися історією Тараса. Йому 13 років, він живе в Києві та мріє стати професійним футболістом. Але його реальність – це сирени, укриття та страх. Проте він продовжує рухатися вперед. Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра. Він розвиває стійкість, надію та почуття приналежності. Дивіться, поширюйте та підтримуйте UNICEF, щоб вони могли продовжувати захищати дітей, які ростуть у війні по всьому світу", – написав Рамос.

Зазначимо, що Серхіо Рамос неодноразово підтримував Україну протягом війни. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення він продавав спеціальні худі, 100% з продажу яких йшли на потреби наших людей, що постраждали через напад Росії.

Нагадаємо, що наразі іспанець залишається без клубу. Наприкінці 2025 року він залишив мексиканський Монтеррей, але поки не оголошував, чи завершив ігрову кар'єру остаточно.