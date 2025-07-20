Безпрограшні збори тривають: ЛНЗ обіграв ЮКСА у товариському матчі

Черкаський ЛНЗ продовжує підготовку до нового сезону. Сьогодні, 20 липня, команда зіграла проти першолігової ЮКСА.

Поєдинок завершився перемогою клубу УПЛ з рахунком 2:0.

Обидва голи на рахунку ганського нападника Марка Ассінора. Він відзначився на 16 та 84 хвилинах.

Товариський матч

20 липня

ЛНЗ – ЮКСА 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 16 Ассінор, 2:0 – 84 Ассінор

Зауважимо, що це був уже 6-й матч ЛНЗ на літніх зборах. Команда досі не зазнала жодної поразки. Клуб розгромив Інгулець, переміг Колос та Оболонь і розписав мирову з СК Полтава та Вікторією Суми.

Раніше повідомлялося про те, що ЛНЗ хоче терміново підписати лівого захисника одеського чорноморця Ярослава Кісіля. Це пов’язано з травмою захисника команди Іллі Путрі. Також нещодавно до клубу приєднався основний воротар Руха.