Лівий берег мінімально обіграв Ворсклу у 17 турі УПЛ

У п'ятницю, 13 грудня, відбувся матч 17 туру чемпіонату України, в якому полтавська Ворскла приймала Лівий берег.

Зустріч завершилась із рахунком 0:1 на користь гостей.

Долю матчу вирішив єдиний гол Сіднея у середині другого тайму. Бразилець скористався хорошим пасом партнера по команді поміж двох захисників та з меж карного майданчика на силу пробив у верхній кут воріт.

Полтавський клуб намагався організувати щось схоже на штурм на останніх хвилинах матчу, але кияни впевнено відбили всі атаки та зберегли переможний результат.

Відзначимо, що у перерві поєдинку пролунала повітряна тривога, що тривала майже дві години. На щастя, команди дочекались відбою та не були змушені переносити другий тайм на 2025 рік.

Чемпіонат України – УПЛ

17 тур, 13 грудня

Ворскла – Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Сідней, 62

Ворскла: Домолега, Крупський, Бацула, Гучек, Пердута, Павлюк, Скляр, Ндукве, Челядін (Нестеренко, 46), Кане, Ковталюк (Ієде, 68)

Лівий берег: Механів, Астахов, Якимів, Самар, Шаповал, Дедух, Косовський, Войцеховський, Когут (Галас, 83), Сідней, Сухоручко

Попередження: Астахов, Челядін, Скляр.

За підсумками матчу Лівий берег піднявся на 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, заробивши 16 очок.

Стільки ж залікових балів має і Ворскла, але випереджає киян за додатковими показниками – 11 місце.