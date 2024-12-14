Гравець ЛНЗ втратив свідомість у матчі проти Олександрії

В межах 17 туру чемпіонату України ЛНЗ приймає Олександрію.

На початку другого тайму захиснику господарів поля Олександру Каплієнко стало зле. Футболіст втратив свідомість та впав на газон.

На щастя, Каплієнко досить швидко прийшов до тями та залишив поле, поступившись місцем Олійнику.

У поточному сезоні на рахунку Каплієнка всього три матчі, в яких він не зумів відзначитись результативними діями.

Наразі ЛНЗ займає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.