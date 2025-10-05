Нічого особливого: тренер ЛНЗ – про сенсаційну перемогу над Шахтарем у 8-му турі УПЛ

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди над Шахтарем у матчі 8-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що нічого особливого не сталося.

Про це він сказав у коментарі Футбол 360.

Що відбулося такого екстраординарного? Та ні, нічого особливого. Ми і в попередніх командах, і в Руху досить якісно грали з Динамо й Шахтарем. Просто якість футболістів Динамо й Шахтаря, звичайно, вища. Результат важливий у будь-якому матчі, але я їм сказав, що сьогодні на полі була команда – і це було найважливіше на сьогоднішній день, тому що в нас багато футболістів пішло, багато прийшло, нові вимоги до футболістів.

Звичайно, їм потрібен також час, щоб звикнути до цих вимог. Але я сьогодні побачив на полі команду. Тим більше ми сьогодні грали за іншою схемою, ми готувалися спеціально під Шахтар. Тому я хочу подякувати в першу чергу команді. За Шахтар дають такі ж 3 очки, як і за будь-яку команду. У нас були провальні матчі – з Вересом, з Олександрією, тому з огляду на турнірну таблицю сьогоднішня перемога нам допомогла", – зазначив тренер ЛНЗ.

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.