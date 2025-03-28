Помилка голкіпера вирішила долю протистояння ЛНЗ з Поліссям

Черкаський ЛНЗ вдома поступився житомирському Поліссю у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Полісся змогло відзначитись голом на 27-й хвилині. Чоботенко заштовхав м'яч у ворота після подачі кутового, однак арбітр після перегляду ВАР скасував гол через гру рукою.

Попри це гості продовжували тиснути на ворота суперників. У підсумку рахунок був відкритий на початку другої половини гри та знову після подачі кутового. Голкіпер ЛНЗ Євген Кучеренко помилився на виході, в результаті м'яч у ворота відправив 22-річний Борис Крушинський.

Після пропущеного голу гравці ЛНЗ почали активніше діяти в атаці, проте у завершальній стадії їм бракувало влучності.

Чемпіонат України – УПЛ

22 тур, 28 березня

ЛНЗ (Черкаси) – Полісся (Житомир) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Крушинський

Перемога дозволила житомирському колективу закріпитися на четвертій сходинці турнірної таблиці з 37 очками в активі. ЛНЗ з 25 очками займає 10-те місце.

У наступному турі Полісся прийме Карпати (7 квітня), а ЛНЗ 5 квітня зустрінеться з Чорноморцем.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Інгулець втримав нічию у грі з Вересом.