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ЛНЗ попередньо домовився з Рухом про підписання голкіпера – джерело

Олексій Мурзак — 28 червня 2025, 23:32
ЛНЗ попередньо домовився з Рухом про підписання голкіпера – джерело
Дмитро Ледвій
ФК Рух

ЛНЗ досяг попередньої домовленості з Рухом про перехід голкіпера Дмитра Ледвія.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, сторони узгодили трансфер на випадок відходу з черкаського клубу воротаря Євгена Кучеренка в інший клуб.

Зазначимо, що сам Кучеренко вже підписав контракт із шотландським Данді Юнайтед.

Також зазначається, що Черкасах розпочне сезон вихованець академії львівського клубу Маркіян Бакус. У активі 19-річного воротаря 4 матчі в турнірі молодіжних команд.

Минулий сезон УПЛ Рух завершив на 8 місці в турнірній таблиці. Влітку команду очолив Іван Федик, який замінив на цій посаді Віталія Пономарьова.

Нагадаємо, команда проведе підготовку до сезону в Україні. 7 із 8 суперників Руха – українські клуби. Єдиний закордонний спаринг-партнер – польська Сталь із Жешува.

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