ЛНЗ підпише іноземного нападника, який повинен стати заміною Обаху – джерело

ЛНЗ найближчим часом підсилиться легіонером, що має замінити Проспера Обаха, який взимку перейшов до Шахтаря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, наразі потенційному новачку роблять візу, щоб він приєднався до команди.

Ім'я футболіста не розголошується, проте зазначається, що це не класичний центрфорвард, оскільки може зіграти на флангах атаки.

Напередодні ЛНЗ віддав в оренду легіонера, який порушував дисципліну, а також припинив співпрацю з двома захисниками.