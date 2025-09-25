ЛНЗ – Кривбас: де дивитися матч 7-го туру УПЛ: де дивитися матч 7-го туру УПЛ

Черкаське ЛНЗ прийматиме криворізький Кривбас у матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок запланований на неділю, 28 вересня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Черкаси Арена" в Черкасах.

Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

ЛНЗ після шести турів перебуває на 6 місці, маючи в активі 10 очок. На рахунку черкащан: 3 перемоги, 1 нічия та 2 поразки.

Натомість Кривбас є одним з лідерів чемпіонату України після 6 турів. У команди чотири перемоги над Епіцентром , Металістом 1925, Оболонню та Зорею, а також поразка від Колоса. Колектив має 12 очок в активі та йде на 4 місці.