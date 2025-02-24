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ЛНЗ проявляє інтерес до вінгера англійського клубу

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 17:23
ЛНЗ проявляє інтерес до вінгера англійського клубу
Джевісон Беннетт
Getty Images

ЛНЗ виявляє предметний інтерес до гравця англійського Сандерленда Джевісона Беннетта.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, черкаський клуб продовжує роботу над підсиленням позиції вінгера.

20-річний футболіст збірної Коста-Рики зазвичай грає ліворуч. Однак, з огляду на наявність Ейнела Соареша та потенційну оренду Бенні Макуана, шульга Беннетт може використовуватися Романом Григорчуком праворуч.

У поточному сезоні він зіграв за Сандерленд лише один матч.

Раніше повідомлялося, що конголезький вінгер Полісся Бені Макуана на правах оренди продовжить кар'єру в ЛНЗ.

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