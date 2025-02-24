ЛНЗ проявляє інтерес до вінгера англійського клубу
Джевісон Беннетт
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ЛНЗ виявляє предметний інтерес до гравця англійського Сандерленда Джевісона Беннетта.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, черкаський клуб продовжує роботу над підсиленням позиції вінгера.
20-річний футболіст збірної Коста-Рики зазвичай грає ліворуч. Однак, з огляду на наявність Ейнела Соареша та потенційну оренду Бенні Макуана, шульга Беннетт може використовуватися Романом Григорчуком праворуч.
У поточному сезоні він зіграв за Сандерленд лише один матч.
Раніше повідомлялося, що конголезький вінгер Полісся Бені Макуана на правах оренди продовжить кар'єру в ЛНЗ.