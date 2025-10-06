Українська правда
Рябоконь може очолити клуб Першої ліги

Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 19:45
Головний тренер друголігового ФК Лісне Олександр Рябоконь є претендентом на посаду наставника Лівого Берега.

Про це повідомляє Sport Arena.

На цій посаді Рябоконь замінить Андрія Гаврюшова, якого звільнили у вересні. Під його керівництвом клуб поступився у трьох останніх матчах та мав в активі 9 балів після 6 турів Першої ліги. Він очолював команду з літа.

Рябоконь очолює клуб Другої ліги ФК Лісне. Фахівець нещодавно заявив, що команда має фінансові проблеми, але планує дограти перше коло.

Лівий Берег наразі має в активі 13 балів та займає шосте місце турнірної таблиці Першої ліги.

