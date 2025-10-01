Перше коло точно дограємо: Рябоконь – про фінансові проблеми ФК Лісне

Головний тренер друголігового ФК Лісне Олександр Рябоконь заявив, що клуб має серйозні фінансові проблеми.

Цитує наставника "Український футбол".

"Є фінансові проблеми, є немаленькі заборгованості по заробітній платі гравцям, але ми всі разом вирішили, що перше коло точно дограємо.

Заборгованість немаленька. Взагалі не хотілося б на цю тему розмовляти. Остогидли мені ці балачки…

Чемпіонат ми розпочали непогано. Команда у нас зібралась хороша, хлопці показують вдалу гру, досягаємо результатів і буде дуже прикро, якщо таку команду втратимо…", – розповів він.