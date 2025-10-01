Перше коло точно дограємо: Рябоконь – про фінансові проблеми ФК Лісне
Головний тренер друголігового ФК Лісне Олександр Рябоконь заявив, що клуб має серйозні фінансові проблеми.
Цитує наставника "Український футбол".
"Є фінансові проблеми, є немаленькі заборгованості по заробітній платі гравцям, але ми всі разом вирішили, що перше коло точно дограємо.
Заборгованість немаленька. Взагалі не хотілося б на цю тему розмовляти. Остогидли мені ці балачки…
Чемпіонат ми розпочали непогано. Команда у нас зібралась хороша, хлопці показують вдалу гру, досягаємо результатів і буде дуже прикро, якщо таку команду втратимо…", – розповів він.
Попри труднощі команда планує продовжувати виступати у чемпіонаті України в Другій лізі.
"Завтра потренуємося, а післязавтра, найпевніше, сподіваюсь, таки поїдемо до Львова. Потім щось будемо вирішувати: і тренерський штаб, і гравці, і керівництво. Будемо думати, як жити далі", – сказав Рябоконь.
Колишні футболісти Динамо Денис Гармаш та Сергій Рибалка залишаються у команді, попри складну ситуацію.
"Це наші лідери і від багато, що залежить. Поки працюють з нами, працюють на рівні. Про бойкот не йдеться, Гармаш і Рибалка з нами", — зазначив Рябоконь.
Наразі Лісне очолює турнірну таблицю групи А в Другій лізі. Наступний матч команда проведе 4 жовтня проти Куликів-Білка.