Перше коло точно дограємо: Рябоконь – про фінансові проблеми ФК Лісне

Олександр Булава — 1 жовтня 2025, 22:39
ФК Лісне

Головний тренер друголігового ФК Лісне Олександр Рябоконь заявив, що клуб має серйозні фінансові проблеми.

Цитує наставника "Український футбол".

"Є фінансові проблеми, є немаленькі заборгованості по заробітній платі гравцям, але ми всі разом вирішили, що перше коло точно дограємо.

Заборгованість немаленька. Взагалі не хотілося б на цю тему розмовляти. Остогидли мені ці балачки…

Чемпіонат ми розпочали непогано. Команда у нас зібралась хороша, хлопці показують вдалу гру, досягаємо результатів і буде дуже прикро, якщо таку команду втратимо…", – розповів він.

Попри труднощі команда планує продовжувати виступати у чемпіонаті України в Другій лізі.

"Завтра потренуємося, а післязавтра, найпевніше, сподіваюсь, таки поїдемо до Львова. Потім щось будемо вирішувати: і тренерський штаб, і гравці, і керівництво. Будемо думати, як жити далі", – сказав Рябоконь.

Колишні футболісти Динамо Денис Гармаш та Сергій Рибалка залишаються у команді, попри складну ситуацію.

"Це наші лідери і від багато, що залежить. Поки працюють з нами, працюють на рівні. Про бойкот не йдеться, Гармаш і Рибалка з нами", — зазначив Рябоконь.

Наразі Лісне очолює турнірну таблицю групи А в Другій лізі. Наступний матч команда проведе 4 жовтня проти Куликів-Білка.

