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Лівий Берег розписав нічию у спарингу з представником Узбекистану

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 17:43
Лівий Берег розписав нічию у спарингу з представником Узбекистану
ФК Лівий Берег

Лівий Берег продовжує підготовку до другої частини сезону.

10 лютого новачок Української Прем'єр-ліги провів спаринг з клубом Кизилкум із Узбекистану. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Підопічні Віталія Петрова пропустили першими, однак змогли врятуватися від поразки під кінець поєдинку завдяки голу гравця, який перебуває на перегляді.

Контрольний матч
10 лютого

Кизилкум – Лівий Берег 1:1 (1:0)

Склад Лівого Берега (1-й тайм): Караващенко, Соколов, Семенов, Сідней, ГНП (гравець на перегляді), М.Когут, Приходько, Синиця, Галас, Різник, Кобзар.

Склад Лівого Берега (2-й тайм): Механів, Астахов, Шаповал, Банада, І.Когут, Дедух, ГНП, Шастал, Войцеховський, Гереш (Самар, 65), Сухоручко.

5 лютого Лівий берег на турецькому зборі зіграв контрольний матч із п’ятою командою грузинського елітного дивізіону – Самгуралі.

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