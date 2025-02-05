Лівий берег поступився грузинському Самгуралі у товариському матчі

Клуб Української Прем'єр-ліги Лівий берег на турецькому зборі зіграв контрольний матч із п’ятою командою грузинського елітного дивізіону – Самгуралі.

Зустріч завершилась поразкою українського колективу з рахунком 1:2. Голом за Лівий берег відзначився гравець, який перебуває на перегляді.

Товариський матч

5 лютого

Самгуралі – Лівий Берег 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 35, 1:1 – 51 Ахвледіані, 1:2 – 90+1 Панцулая

Лівий берег 1 тайм: Семенов, Астахов, М.Когут, Дедух, ГНП, Шастал, Синиця, Кобзар.

Лівий берег 2 тайм: Караващенко, І.Когут, Сідней, Банада, Соколов – Косовський, Приходько, Галас, Войцеховський (Гереш, 81), Різник, Сухоручко.

Раніше стало відомо, що Лівий берег підписав нападника Дмитра Шастала. Деталі угоди не вказані. На порталі Transfermarkt відомо, що Дмитро має контракт із Поліссям до літа 2025 року, тому, ймовірно, він приєднався до новачка УПЛ на правах оренди.