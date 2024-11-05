Ліверпуль може обміняти К'єзу на гравця Мілана

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза може повернутися в Серію А.

Про це повідомляє Milanlive.

27-річний італієць може стати частиною угоди з обміну на нідерландського півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса. Головний тренер "червоних" Арне Слот хоче підписати хавбека вже у січні.

Зазначається, що пріоритетним трансфером для мерсисайдців був Мартін Субеменді з Реал Сосьєдада, але баски навряд чи відпустять його в поточному сезоні. У зв'язку із чим Рейндерс є наступною пріоритетною ціллю.

Раніше повідомлялося, що К'єза залишається незадоволеним кількістю ігрового часу, тому хоче повернутись у чемпіонат Італії. Зокрема йому приписували інтерес Мілана та Наполі.

Італійський вінгер перейшов у Ліверпуль з Ювентуса влітку 2024 року за 12 мільйонів євро, проте на цей час відзначився всього одним асистом у трьох матчах в усіх турнірах і сумарно провів на полі лише 78 хвилин.