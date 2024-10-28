Мілан та Наполі зацікавлені у трансфері К'єзи
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза взимку може змінити клуб.
Про це повідомляє CaughtOffside.
27-річний італієць залишається незадоволеним кількістю ігрового часу, тому хоче повернутись у Серію А.
За інформацією джерела, наразі головними фаворитами на оренду гравця є Наполі та Мілан. Зазначається, що влітку агенти гравця запропонували К'єзу "россонері", проте тоді міланці відклали переговори, проте не відмовились від переходу.
Нагадаємо, наприкінці серпня Федеріко за 15 млн євро перейшов з Ювентуса у Ліверпуль. У поточному сезоні на його рахунку 3 матчі, в яких він відзначився результативною передачею.