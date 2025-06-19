Аякс орендував голкіпера Ліверпуля

Голкіпер Ліверпуля Вітезслав Ярош перейшов у амстердамський Аякс на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Орендна угода розрахована на один рік. Опція викупу в ній не передбачена. Перед тим, як відправитися в Аякс, Ярош продовжив контракт із Ліверпулем.

23-річний чеський воротар знаходиться в системі Ліверпуля з 2017 року. Після цього він відправлявся в оренди в Сент-Патрікс, Ноттс Каунті, Стокпорт і Штурм Грац. Минулий сезон провів у Ліверпулі, взявши участь у 2 матчах: 1 – в АПЛ і 1 – в Кубку Ліги.

Одним із ключових факторів переходу Яроша в Аякс стало те, що наприкінці травня амстердамський клуб очолив колишній асистент головного тренера Ліверпул, Арне Слота, Джон Хейтінга.