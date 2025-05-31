Аякс оголосив про призначення Хейтінги головним тренером

Аякс оголосив про призначення свого колишнього футболіста Джона Хейтінги на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба амстердамців.

Контракт розраховано до літа 2027 року. Донедавна ексфутболіст працював помічником Арне Слота у Ліверпулі, який у дебютному сезоні нідерландця оформив чемпіонський титул.

Ajax has reached an agreement with John Heitinga regarding the coach’s move to Amsterdam. Heitinga is signing a contract with Ajax as head coach until June 30, 2027 ✍️ pic.twitter.com/FD24kaFsWC — AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2025

За Аякс центрбек виступав з 2001 по 2008 рік, а згодом повертався у 2015-му, але невдало (2 матчі).

Протягом кар'єри Хейтінга встиг також пограти за Атлетико, Евертон, Фулгем та Герту.

Раніше у відставку з посади головного тренера Аякса подав Франческо Фаріолі – його підопічні втратили перемогу в чемпіонаті Нідерландів за лічені тури до завершення кампанії.