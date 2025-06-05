Ліверпуль відхилив пропозицію Барселони щодо Діаса

Ліверпуль відхилив пропозицію Барселони щодо трансферу вінгера збірної Колумбії Луїса Діаса.

Про це повідомляє The Athletic.

Нові контакти між клубами щодо Діаса малоймовірні – хіба що Ліверпуль отримає пропозицію, від якої буде важко відмовитися. Колумбієць залишиться в стані чемпіонів Англії, навіть якщо в підсумку це призведе до його відходу з клубу на правах вільного агента.

Контракт Діаса із Ліверпулем діє до кінця червня 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 70 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного колумбійця 17 голів і 8 асистів у 50 матчах за "Червоних" у всіх турнірах. Окрім Барселони, у послугах Діаса також зацікавлений Аль-Наср із Саудівської Аравії.