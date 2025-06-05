Ліверпуль відхилив пропозицію Барселони щодо Діаса
Луїс Діас
IMAGO
Ліверпуль відхилив пропозицію Барселони щодо трансферу вінгера збірної Колумбії Луїса Діаса.
Про це повідомляє The Athletic.
Нові контакти між клубами щодо Діаса малоймовірні – хіба що Ліверпуль отримає пропозицію, від якої буде важко відмовитися. Колумбієць залишиться в стані чемпіонів Англії, навіть якщо в підсумку це призведе до його відходу з клубу на правах вільного агента.
Контракт Діаса із Ліверпулем діє до кінця червня 2027 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 70 мільйонів євро.
У поточному сезоні на рахунку 28-річного колумбійця 17 голів і 8 асистів у 50 матчах за "Червоних" у всіх турнірах. Окрім Барселони, у послугах Діаса також зацікавлений Аль-Наср із Саудівської Аравії.