Ліверпуль відхилив солідну пропозицію щодо юного півзахисника

Ліверпуль відхилив пропозицію Крістал Пелас щодо трансферу 19-річного півзахисника Бена Доука.

Про це повідомляє Talksport.

"Орли" запропонували 15 мільйонів євро за півзахисника збірної Шотландії, втім Ліверпуль ця сума не влаштувала.

Наразі невідомо, чи повернуться лондонці до "червоних" зі збільшеною пропозицією.

Зазначимо, що сезон-2024/25 Доук проводить на правах оренди у Мідлсбро, який бореться за вихід у Прем'єр-лігу. На рахунку хавбека 20 матчів, в яких він забив два голи та віддав п'ять результативних передач. У листопаді Доук визнавався гравцем місяця у Чемпіоншипі.

Transfermarkt оцінює футболіста у 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Реал хоче у січні підписати одного з лідерів Ліверпуля.