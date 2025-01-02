Анчелотті наполягає: Реал зробить ще одну спробу підписати Александер-Арнольда у січні

Після невдалої першої спроби придбати Трента Александер-Арнольда, Реал не втрачає надії та спробує ще раз підписати правого захисника Ліверпуля.

Про цю спробу "вершкових" повідомляє The Times.

Наприкінц грудня іспанський клуб зробив першу спробу підписати 26-річного англійця, який може дістатися йому безкоштовно наступного літа. Проте "червоні" відповіли відмовою.

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Головний тренер Реала Карло Анчелотті наполягає на тому, щоб "бланкос" підписали футболіста взимку через проблеми на правому фланзі захисту своєї команди.

За інформацією джерела, іспанці готові віддати за Трента 20 мільйонів фунтів, аби не чекати до літа.

Проблема полягає в тому, що мерсисайдці дали зрозуміти, що вони не збираються відпускати свого гравця взимку, бо сподіваються переконати його продовжити контракт з клубом.

У той же час Ліверпуль не збирається переплачувати Александер-Арнольду за новим контрактом – англійці не хочуть платити велику суму гравцю, який зараз заробляє 11 мільйонів на рік.