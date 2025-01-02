Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Анчелотті наполягає: Реал зробить ще одну спробу підписати Александер-Арнольда у січні

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 15:39
Анчелотті наполягає: Реал зробить ще одну спробу підписати Александер-Арнольда у січні
Трент Александер-Арнольд
Goal.com

Після невдалої першої спроби придбати Трента Александер-Арнольда, Реал не втрачає надії та спробує ще раз підписати правого захисника Ліверпуля.

Про цю спробу "вершкових" повідомляє The Times.

Наприкінц грудня іспанський клуб зробив першу спробу підписати 26-річного англійця, який може дістатися йому безкоштовно наступного літа. Проте "червоні" відповіли відмовою.

Читайте також :
ПСЖ пропонує Салаху більш привабливий контракт, ніж Ліверпуль

Головний тренер Реала Карло Анчелотті наполягає на тому, щоб "бланкос" підписали футболіста взимку через проблеми на правому фланзі захисту своєї команди.

За інформацією джерела, іспанці готові віддати за Трента 20 мільйонів фунтів, аби не чекати до літа.

Проблема полягає в тому, що мерсисайдці дали зрозуміти, що вони не збираються відпускати свого гравця взимку, бо сподіваються переконати його продовжити контракт з клубом.

У той же час Ліверпуль не збирається переплачувати Александер-Арнольду за новим контрактом – англійці не хочуть платити велику суму гравцю, який зараз заробляє 11 мільйонів на рік.

Ліверпуль Реал Мадрид Карло Анчелотті Трент Александер-Арнольд

Реал Мадрид

Моурінью розповів, про яке рішення в кар’єрі шкодує найбільше
Ліверпуль не буде переплачувати Александру-Арнольду за новим контрактом
Реал готовий встановити новий трансферний рекорд серед захисників
Ліверпуль заблокував трансфер свого зіркового захисника в Реал
Transfermarkt назвав клуб з найдорожчим складом за підсумками 2024 року

Останні новини