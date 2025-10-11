Захисник Ліверпуля з травмою повернувся з розташування збірної Франції

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате повернувся в клуб після того, як отримав травму в розташуванні збірної Франції.

Про це повідомляє L`Equipe.

Футболіст не взяв участь у матчі з Азербайджаном, який "триколорні" виграли з рахунком 3:0 через проблему чотириглавого м'яза стегна.

Дідьє Дешам вирішив взагалі відпустити Конате в Англію та не вносити гравця у заявку на гру з Ісландією, яку заплановано на 13 жовтня.

На клубному рівні Конате зіграв цього сезону 10 матчів, записавши у свій пасив три жовтні картки.

Раніше повідомлялось про травму лідера Франції та мадридського Реала Кіліана Мбаппе.