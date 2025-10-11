Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Ліверпуля з травмою повернувся з розташування збірної Франції

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 15:02
Ібраїма Конате
Ібраїма Конате
instagram.com/ibrahimakonate

Центральний захисник Ліверпуля Ібраїма Конате повернувся в клуб після того, як отримав травму в розташуванні збірної Франції. 

Про це повідомляє L`Equipe.

Футболіст не взяв участь у матчі з Азербайджаном, який "триколорні" виграли з рахунком 3:0 через проблему чотириглавого м'яза стегна. 

Дідьє Дешам вирішив взагалі відпустити Конате в Англію та не вносити гравця у заявку на гру з Ісландією, яку заплановано на 13 жовтня.

На клубному рівні Конате зіграв цього сезону 10 матчів, записавши у свій пасив три жовтні картки.

Раніше повідомлялось про травму лідера Франції та мадридського Реала Кіліана Мбаппе.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль травма Збірна Франції з футболу Ібраїма Конате

Ібраїма Конате

Хоче у Реал: захисник Ліверпуля відхилив третю пропозицію щодо продовження контракту
Реал запропонував контракт захиснику Ліверпуля та збірної Франції
Центрбек Ліверпуля – про перехід у Реал: Мбаппе телефонує мені щодня
Ліверпуль спробує зберегти основного центрбека – джерело
Челсі зробив Ліверпулю пропозицію щодо трансферу центрального захисника

Останні новини