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Ліверпуль узгодив трансфер захисника Борнмута

Олександр Булава — 24 червня 2025, 16:18
Ліверпуль узгодив трансфер захисника Борнмута
Мілош Керкез
Getty Images

Ліверпуль узгодив з Борнмутом трансфер партнера Іллі Забарного Мілоша Керкеза.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

21-річного лівого захисника можна вважати гравцем "червоних". Клуби підписали всі документи про перехід, а гравець вже пройшов медичне обстеження.

Сума трансферу складе 40 млн фунтів. Офіційна заява про перехід буде зроблена найближчим часом.

Зазначимо, що Ліверпуль вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді "вишні" відмовились продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше Борнмут оголосив про підписання лівого захисника Ренна.

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