Ліверпуль узгодив трансфер захисника Борнмута

Ліверпуль узгодив з Борнмутом трансфер партнера Іллі Забарного Мілоша Керкеза.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

21-річного лівого захисника можна вважати гравцем "червоних". Клуби підписали всі документи про перехід, а гравець вже пройшов медичне обстеження.

Сума трансферу складе 40 млн фунтів. Офіційна заява про перехід буде зроблена найближчим часом.

🚨 Milos Kerkez can now be considered as new Liverpool player, deal 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 also club to club 🔐



Medical completed and contracts sealed with left back joining Liverpool for £40m as fee from Bournemouth.



…𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, confirmed. Official statement next. 🏁 pic.twitter.com/WrPp1OGud5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025

Зазначимо, що Ліверпуль вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді "вишні" відмовились продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше Борнмут оголосив про підписання лівого захисника Ренна.