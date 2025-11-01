Дивись нагору. Чому Ліверпуль провалює осінь

Ще в травні Ліверпуль був на троні. Чудова гра принесла чемпіонський титул у перший же сезон Арне Слота, неймовірний Салах узагалі побив усі рекорди результативності та остаточно зарекомендував себе у статусі легенди "червоних" – як наслідок, із "червоними" ніхто навіть не зміг виразно конкурувати за трофей.

Влітку клуб дуже масштабно і дорого клуб закупився зірками – і, здавалося б, після цього Ліверпуль зробить крок до домінаторів ліги, буде бити рекорди непереможності. Однак же рекорди падають на "червоних" тільки з приставкою "анти-": вперше за 72 роки команда програла п'ять матчів поспіль в англійських турнірах.

Програш Крістал Пелес можна було пов'язати з унікальним прогресом "орлів" в останні роки:

Програш Челсі так-сяк, але можна пов'язати з класом суперника. Але поступитися на своєму полі Манчестер Юнайтед, потім програти Брентфорду і вилетіти з Кубку ліги – це вже зовсім дисонує з очікуваннями. Минулі заслуги забуті моментально: Арне Слот уже в першій п'ятірці фаворитів на найближче звільнення (!) в АПЛ, про захист титулу "червоними" ніхто й не говорить.

Що ж сталося з командою, яка здавалася ідеальною та ще й добрала зірок?

Приклад лінивої аналітики: навісити на Слота ярлик бездарності, а винятковий успіх у дебютному сезоні пов'язати з багажем Клоппа. Ризикую накликати на себе гнів клоппофанів, але взагалі-то саме зараз Ліверпуль більше нагадує команду Юргена. Саме зараз Ліверпуль динамічний, ультраатакувальний – і навіть те, за що його команди особливо цінували, присутнє з надлишком. Сезон почали з шести перемог – і п'ять із них (!) були здобуті завдяки голам на останніх хвилинах.

Слот якраз усе змінив у перші ж тижні роботи. Ліверпуль став більш економним, люблячим контролювати м'яч. Його козирем було те, як він обмежував суперників: навіть Ман Сіті не зміг нічого вдіяти на Енфілді. Команда в сезоні-2024/25 носилася по полю набагато менше, віддавала перевагу пасам, а не ривкам набагато більше – і це, виходить, єдиний такий сезон за останнє десятиліття, тому що зараз Ліверпуль летить в атаку, як у старі добрі часи.

Гірше за такий "аналіз" тільки звинуватити трансфери як такі: типу даремно накупили гравців, без "контрольної закупівлі" було б краще. Почнемо з того, що три трансфери зробила б будь-яка професійна команда. Відхід Трента, загибель Жоти та побиття всіх антирекордів реалізації Дарвіном Нуньєсом просто не залишали вибору.

Кожен, хто дивився матчі Ліверпуля в минулому сезоні, погодиться, що і лівий захисник був потрібен: Енді Робертсон був слабкою ланкою тієї команди, він старіє, і посилення на цю позицію зробили б якщо не всі, то 99% команд світу. Вірц? Один із найкращих футболістів світу, дивно засуджувати за таке підсилення. Треба розуміти, що у 2024-му клуб не підсилився ніким, крім К'єзи (тобто взагалі ніким), і перебудова складу відкладалася на цей рік, незалежно від успіхів.

Сядьте, інакше впадете: рекордна (найдорожча в історії футболу!) закупівля Ліверпуля зараз виглядає недостатньою. У чому ж? А ось зараз і час поговорити про справжні проблеми.

Лідери різко здали

Салах ближче до зовсім іншої культури, але зараз він нагадує персонажа з мультфільму "Космічний джем", у якого вкрали його талант. Складно навіть повірити, що ця ж людина рік і навіть 10 місяців тому була фаворитом на отримання Золотого м'яча, та й просто найкращим гравцем світу.

Зараз він навіть м'яч нормально прийняти не може – про швидкість і реалізацію я навіть не кажу. Багато тактиків кажуть, що Бредлі та Фрімпонг не в змозі підтримувати Салаха на тому ж рівні – але такі проблеми лідера неможливо пояснити, не звинувачуючи його самого.

Мохаммед видав історичний сезон, підстрахувавши команду в критичний момент. Клопп іде, нікого не купили, Нуньєс (і Жота, до речі, теж) забивають дуже мало – єгиптянин в одну особу ліквідував безліч проблем, своїми голами й асистами вигравши "червоним" багато матчів.

Цим він заслужив щедру винагороду, але навіть якщо не піднімати неприємні теми ("вибив останній контракт і розслабився"), зрозуміло, що повторити такий індивідуальний подвиг неможливо. Нагадаю, що Салаху влітку виповнилося 33 роки.

При цьому, на жаль, одного лідера не можуть підстрахувати інші. Конате в минулому сезоні був такий гарний, що привернув увагу Реала, відмовився продовжувати контракт із "червоними" – а зараз грає так, що на нього і не заслуговує. Дуже посередня гра в обороні, багато помилок, які тактикою не поясниш (Ібраїма просто дарує голи суперникам), пов'язані з тим, що захисник думками не тут. Алексіс Мак Аллістер теж не виконує той обсяг роботи, до якого привчив – можливо, видихався після трьох поспіль наднасичених сезонів.

І все ж, якщо якось вибудовувати проблеми за ієрархією, то головною проблемою команди виглядає саме Салах. Справа вже не в голах і асистах, а в тому, що Мохаммед гальмує атаки команди: перетримує м'яч, дає суперникові можливість повернутися і закритися. Зараз Ліверпуль сильніший без Мохаммеда на полі – і експеримент з однієї гри без єгиптянина призвів до виїзної перемоги 5:1 над дуже непоганим Айнтрахтом. Салах влітку підписав дворічний контракт, але з такою грою він може перейти до Саудівської Аравії вже за пів року.

Не щастить

До речі, десь на правах позначки на полях варто відзначити, що багато поразок "червоних" потрібно пов'язати з простим випадком. Безперечно, проблем у клубу вистачає, але з тим же Манчестер Юнайтед команда Слота створила більш ніж достатньо моментів для перемоги – один Гакпо тричі пробив у каркас воріт. З Крістал Пелес усе вирішили міліметри на межі офсайду: "червоні" встигли зрівняти рахунок на останніх хвилинах, але пропустили на ще більш пізніх, яких, у принципі, могло й не бути.

Невдачливість може проявлятися по-різному. Джованні Леоні, топпроспект із Парми, був потрібен саме для того, щоб підстраховувати центральних захисників Ліверпуля – нехай ризикованішим через вік активом і був ван Дейк, суті це не змінювало. Але гравець за 31 мільйон євро порвав хрестоподібну зв'язку в першому ж матчі та більше в цьому сезоні, швидше за все, не зіграє. А з ним пройти настільки складний відрізок Ліверпуль міг би значно впевненіше.

Важлива річ, про яку багато хто міг забути за п'ять матчів. Навіть зараз Ліверпуль залишається командою виняткового класу, програші якого швидше є приводом робити компліменти суперникам. Челсі, МЮ, Пелес і Брентфорду знадобилися подвиги, щоб узяти три очки з командою Слота, а одному з найсильніших представників Бундесліги навіть швидкий гол не допоміг уникнути розгрому.

Втрата балансу

І все-таки головні проблеми пов'язані не з конкретними ударами і/або промахами, а з грою. Ісак, Екітіке, Вірц – трансфери, які беззастережно пов'язані з атакою. Фрімпонг, навіть якщо в момент підписання комусь вселяв надії, що він приходить грати правого захисника, теж дуже атакувальний гравець. Додайте до цього "просто" провал лівого захисника Керкеза – і отримуємо команду, висловлюючись боксерською термінологією, з кришталевою щелепою.

Проти Ліверпуля стали дуже успішними лонгболли. У поточному сезоні ліга в принципі стала робити більший акцент на "бий-біжи" і стандарти, але "червоні" адаптуються до цього гірше за інших. Як наслідок, суперники стали частіше використовувати проти них ці ходи – у боротьбі-то "червоні" зараз винятково слабкі.

Про проблеми Конате і Мак Аллістера вже сказано вище. Занадто багато гравців при спробах "червоних" атакувати займають позиції у фінальній третині. Як наслідок, будь-яка контратака дарує будь-якому супернику дуже багато можливостей в атаці. За такої моделі гри потрібна безпомилковість, а це слово стосовно Ліверпуля без сміху вимовляти неможливо. І такі проблеми стають приводом подивитися на самий верх.

Управлінські перестановки

Майкл Едвардс – людина, яка працювала в Ліверпулі у 2016-2022 роках спортивним директором. Він дуже допоміг Клоппу зібрати чемпіонську команду, потім пішов на кілька років творчої відпустки через вигорання, торік повернувся на посаду з гарною назвою "директор із футбольних операцій".

З огляду на те, що Ліверпуль"належить американцям, які й матчі відвідують кілька разів на рік, це означає абсолютну владу. Едвардс, який пройшов кар'єрними сходами з найнижчих сходинок (задовго до 2016-го працював і аналітиком, і методологом), отримав право зібрати команду за колосальні гроші. Безпосередньо спортивним директором призначено Річарда Г'юза – колишнього спортивного директора Борнмута, який підписав "вишенькам" і Забарного, і Гейсена, і в принципі найсильніший склад.

І зараз схоже на те, що в такій схемі клуб не справляється – або принаймні потребує часу на адаптацію. Керкез, який виглядає найбезумовнішим провалом, схожий на ліниве рішення. Він прийшов саме з Борнмута, його Г'юз купував і до "вишеньок" – і, наприклад, батько Мілоша навіть не приховував зв'язку двох цих переходів:

" Річард Г'юз зробив усе, щоб привести нас у Борнмут. Це людина, якій ми цілком довіряємо, людина, що тримає своє слово. Якби він сказав нам, що найкращий наступний крок – це поїхати грати в Індію в клубі, де працюватиме він, ми б поїхали в Індію ".

Екітіке та Ісак були двома трансферами елітного рівня, жоден з яких не може задовольнятися роллю запасного. Ліверпуль став "дотискати" трансфер Ісака – що, по суті, означало страйк шведа в Ньюкаслі, цілі тижні без практики та втрату форми. Слота можна багато за що критикувати, але форвард ніякий і в збірній, яка двічі програла Косово. Фрімпонг був не так потрібен, як "нормальний" правий захисник, продати Ендо і взяти опорника на підміну Мак Аллістеру було важливіше, ніж підписувати Вірца...

Ми звикли використовувати поняття "трансфери", "баланс", "посилення" виключно до людей, які виходять на поле, але в сучасному футболі переходи директорів можуть бути навіть важливішими. Перехід Мончі з Севільї в Астон Віллу просто викреслив з когорти сильних європейських команд перших і включив других, перехід Іглі Тарі повернув у чемпіонські перегони Мілан, відхід Чікі Бегірістайна увігнав у затяжну кризу Ман Сіті... Едвардс уже зіграв історичну роль для Ліверпуля, але зараз, після підвищення, він може увігнати "червоних" у нову кризу.