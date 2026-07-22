Відомий американський бізнесмен Джефф Безос може стати співвласником Ліверпуля.

Про це повідомляє Sky Sports.

Найближчим часом Ліверпуль може змінити власника. Консорціум на чолі з Амітом Бхатія, зятем металургійного магната Лакшмі Міттала, веде переговори щодо придбання контрольного паку акцій клубу.

Нещодавно Безосу запропонували приєднатися до консорціуму та стати однім зі співвласників Ліверпуля. Засновник Amazon на цю пропозицію поки що не відповів.

Статки Безоса наразі оцінюються в 257 мільярдів доларів, що робить його четвертою найбагатшою людиною світу. Раніше він розглядав можливість придбання одного з клубів НФЛ, проте так і не наважився укласти таку угоду.

Нещодавно головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола розповів про трансферну політику клубу.