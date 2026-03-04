Ліверпуль "вляпався" в історію АПЛ після поразки Вулвергемптону

У матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль поступився Вулвергемптону з рахунком 1:2, через що переписав історію турніру.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Переможний гол "вовки" забили в компенсований час поєдинку. Це вже п'ята поразка в сезоні АПЛ-2025/26 для "червоних" внаслідок того, що суперники забивали голи на 90+ хвилині.

Це є рекордним показником для однієї кампанії в історії англійського чемпіонату Англії. Раніше жодна команда не програвала понад чотири матчі через такі пізні взяття воріт.

Зазначимо, що до завершення сезону в АПЛ Ліверпуль ще залишилось провести дев'ять поєдинків. Наразі підопічні Арне Слота розташовуються на п'ятому місці в турнірній таблиці та ризикують вперше за тривалий час не кваліфікуватись у Лігу чемпіонів.

Таблиця АПЛ Standings provided by Sofascore