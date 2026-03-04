Брентфорд Ярмолюка поділив очки з Борнмутом, Евертон Миколенка переграв Бернлі у 29 турі АПЛ

У вівторок, 3 березня, відбулися матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Борнмут та Брентфорд не виявили сильнішого, завершивши зустріч без забитих м'ячів. Команди так і не змогли розпечатати ворота один одного протягом усього поєдинку.

Евертон на власному полі обіграв Бернлі, відправивши у ворота суперника два м'ячі. Результативними ударами відзначилися Тарковскі у першому таймі та Дьюсбері-Голл після перерви.

Щодо наших легіонерів, то Віталій Миколенко провів повний матч за "ірисок" з оцінкою 7.3 від статистичного порталу Sofascore, а Єгор Ярмолюк вийшов на заміну за "бджілок" на 62-й хвилині та отримав бал 6.7.

Сандерленд здобув виїзну перемогу над Лідсом завдяки єдиному голу Діарра з пенальті на 70-й хвилині. Господарі намагалися загострювати гру і навіть забили раніше, проте їхній гол арбітр скасував через офсайд.

Вулвергемптон вирвав перемогу над Ліверпулем у компенсований час завдяки голу Андре, встигнувши до цього обмінятися забитими м'ячами Гомеша та Салаха наприкінці другого тайму.





Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

29 тур, 3 березня

Борнмут – Брентфорд 0:0

Евертон – Бернлі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Тарковскі, 2:0 – 60 Дьюсбері-Голл

Лідс – Сандерленд 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 70 Діарра (пенальті)

Вулвергемптон – Ліверпуль 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Гомеш, 1:1 – 83 Салах, 2:1 – 90+4 Андре

Нагадаємо, що позавчора, 1 березня, Арсенал дотиснув Челсі, а Манчестер Юнайтед переграв Крістал Пелес.