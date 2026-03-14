Ліверпуль продовжив контракт зі своїм зірковим голкіпером – інсайдер

Микола Літвінов — 14 березня 2026, 22:46
Ліверпуль продовжив контракт зі своїм зірковим голкіпером – інсайдер
Ліверпуль активував опцію продовження чинного контракту з 33-річним бразильським голкіпером Аліссоном Беккером.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нарізі угода дійсна до червня 2027 року.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 17 мільйонів євро.

У поточному сезоні воротар провів 32 поєдинки в усіх турнірах, пропустивши 35 голів та 12 разів зберігши ворота "сухими".

Загалом за час виступів у складі англійського клубу бразилець зіграв 330 матчів, у яких пропустив 304 м'ячі та та 139 разів відстояв на нуль. Аліссон приєднався до Ліверпуля влітку 2018 року, перейшовши з італійської Роми за 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до голкіпера з боку Інтера та Ювентуса.

Ліверпуль Аліссон Беккер

Аліссон Беккер

Ліверпуль втратив ключового гравця на матч проти Галатасарая
Інтер вступив у боротьбу за зірку Ліверпуля
Ювентус може підписати зіркового голкіпера з АПЛ
Матч проти Лідса став для Аліссона ювілейним "сухим" в АПЛ
Мілан знайшов зіркову заміну Меньяну в АПЛ

