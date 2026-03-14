Ліверпуль продовжив контракт зі своїм зірковим голкіпером – інсайдер

Ліверпуль активував опцію продовження чинного контракту з 33-річним бразильським голкіпером Аліссоном Беккером.

Нарізі угода дійсна до червня 2027 року.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 17 мільйонів євро.

У поточному сезоні воротар провів 32 поєдинки в усіх турнірах, пропустивши 35 голів та 12 разів зберігши ворота "сухими".

Загалом за час виступів у складі англійського клубу бразилець зіграв 330 матчів, у яких пропустив 304 м'ячі та та 139 разів відстояв на нуль. Аліссон приєднався до Ліверпуля влітку 2018 року, перейшовши з італійської Роми за 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про інтерес до голкіпера з боку Інтера та Ювентуса.