Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус націлився на підписання голкіпера Ліверпуля

Олексій Мурзак — 9 квітня 2026, 20:46
Аліссон Беккер
Getty Images

Ювентус влітку спробує підписати голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, представники італійського клубу вже провели попередні переговори з оточенням бразильця, і цей діалог залишив позитивні враження у обох сторін.

Причиню такого кроку стало те, що нинішній воротар Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо влітку планує змінити клубну прописку, тож туринці всерйоз розглядають варіант із запрошенням 33-річного бразильського голкіпера.

Аліссон раніше вже виступав у Серії А, виступаючи за Рому під керівництвом Лучано Спаллетті, який нині і очолює Ювентус.

Раніше повідомлялося, що сам Спаллетті близький до продовження контракту з клубом.

Останні новини