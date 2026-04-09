Ювентус націлився на підписання голкіпера Ліверпуля

Ювентус влітку спробує підписати голкіпера Ліверпуля Аліссона Беккера.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, представники італійського клубу вже провели попередні переговори з оточенням бразильця, і цей діалог залишив позитивні враження у обох сторін.

Причиню такого кроку стало те, що нинішній воротар Ювентуса Мікеле Ді Грегоріо влітку планує змінити клубну прописку, тож туринці всерйоз розглядають варіант із запрошенням 33-річного бразильського голкіпера.

Аліссон раніше вже виступав у Серії А, виступаючи за Рому під керівництвом Лучано Спаллетті, який нині і очолює Ювентус.

Раніше повідомлялося, що сам Спаллетті близький до продовження контракту з клубом.